“Pian piano stiamo rifacendo tutte le strade”. Lo annuncia il sindaco Antonio Decaro durante un sopralluogo ieri notte in via Buozzi dove sono state realizzate due rotatorie ad angolo con via Glomerelli e con viale Europa. Rotatorie che hanno permesso di eliminare incroci dove, soprattutto in orari di punta, si formavano lunghe code e attese infinite.

I lavori sull’asfalto in via Buozzi dureranno cinque notti nel tratto tra via Glomerelli e viale Europa e altre cinque notti da viale Europa al ponte Adriatico.

“Le strade le stiamo riasfaltando tutte – assicura il sindaco Antonio Decaro – fino a qualche anno fa veniva stanziato solo un milione per tutta la città, oggi stanziamo cinque milioni l’anno per i cinque municipi. Pian piano le rifaremo tutte, si sono infatti finalmente sbloccati i ricorsi che pendevano su municipio I e II e quindi cominceremo anche lì”.

Qui di seguito le strade che saranno asfaltate nei prossimi mesi:

MUNICIPIO 1

Viale Japigia Via Pitagora Via Guglielmo Oberdan Via Niccolò Piccinni Via Giuseppe Capruzzi Via Francesco Crispi Via Giovanni Gentile Via Dogali Via Dogali

MUNICIPIO 2

Via Giovanni Amendola Viale Orazio Flacco Via Giuseppe Fanelli Via Giuseppe Capruzzi Via Michele Cifarelli Via De Vito Francesco Via Nicola De Gemmis Via Camilla Rosalba raccordo via Tatarella raccordo Strada San Giorgio Martire

MUNICIPIO 3

Via Bruno Buozzi

MUNICIPIO 4

Corso Alcide De Gasperi

MUNICIPIO 5

Via Gabriele D’Annunzio Via Adolfo La Volpe Via Capitaneo Via Dei Narcisi

Strade da eseguire già progettate e finanziate con civico bilancio

MUNICIPIO 2

Via Unità d’Italia Via Della Repubblica

MUNICIPIO 5

Via Dandolo, Via Principe Umberto Vico III Via Principe Umberto Via IV Via Principe Umberto traversa I Caputo Via Nazionale Parcheggio Via Iqbal Masih Via della Tolleranza

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.