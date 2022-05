Incendio in un appartamento all’ultimo piano in via Melo. Sul posto i vigili del fuoco che stanno evacuando i presenti nell’appartamento. Il fumo è ancora molto alto. Non si conoscono al momento le cause del rogo. La strada è stata anche chiusa al traffico per consentire le operazioni di salvataggio.

Il rogo è scoppiato intorno alle 7.30. I primi ad essere stati portati in salvo sono stati i due occupanti l’appartamento all’ultimo piano. I vigili hanno usato la scala per prelevarli dall’appartamento perché non si poteva accedere dall’interno. I danni sono ingenti. Il rogo è stato spento intorno alle 9. Lievemente intossicate dieci persone.

