Prosegue il maggio salesiano al Redentore di Bari, una serie di eventi per tutto il mese che culminano con i festeggiamenti per la Madonna Ausiliatrice, oggi 24 maggio. Dopo la celebrazione e la processione per le vie del quartiere Libertà intorno alle 19.30, è iniziata una festa nel cortile dell’istituto salesiano presente in città da più di cento anni.

Il menù è tipicamente local, e sono immancabili i panzerotti al forno e quelli fritti preparati da super chef delle specialità culinarie. La giornata però è stata segnata anche da un altro importante intervento, il restauro tanto atteso della statua di Maria Ausiliatrice, nel giorno della sua festa.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.