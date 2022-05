Per cause in corso di accertamento è andata a fuoco un’auto in zona pineta San Francesco, poco lontano dalla spiaggia. Sul posto la polizia locale che ha chiuso per mezz’ora al traffico la strada per consentire l’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme sono state domate. La colonna di fumo è stata visibile sin dalla spiaggia di San Francesco dove diversi bagnanti si sono allarmati.

