Durante un posto di blocco sulla s.p. 231 i carabinieri di Canosa hanno notato un’auto Mini Cooper, alla cui guida c’era un noto pregiudicato di Canosa. Intimatogli l’alt l’uomo, invece di rallentare, l’uomo ha aumentato repentinamente la velocità nel tentativo di eludere il controllo di polizia, azione che gli è riuscita solo in parte in quanto, poco più avanti, i militari con la seconda auto lo hanno fermato.

L’uomo si è fermato e ha tentato di fuggire in retromarcia, travolgendo l’auto dei carabinieri che si era posta all’inseguimento. Prontamente bloccato dai militari e sottoposto a perquisizione, il fuggitivo è stato trovato in possesso di una busta in cellophane occultata all’interno degli slip contenente gr. 71,4 di cocaina pura che, immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare fino a 20.000 euro di guadagno.

A seguito dell’urto, entrambi i veicoli sono stai gravemente danneggiati. Fortunatamente nessun ferito nell’impatto. Per il canosino classe 1971 sono scattate le manette e, su disposizione del Pubblico Ministero di Turno della Procura della Repubblica di Trani che ha pienamente concordato le accuse avanzate dai militari, lo stesso è stato tradotto presso il carcere di Trani.

