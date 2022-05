Pesca miracolosa nel mare di Otranto. Edoardo Quarta è riuscito a tirare all’amo due cernie del peso totale di 74 chili. “Non credevo potesse succedere” – commenta il pescatore figlio di Antonio, a capo di Quarta Caffè, e campione del mondo di traino ad altura.

La pesca eccezionale è avvenuta qualche giorno fa. “Per più di un anno sono andato a pesca con la convinzione di prendere mostri del genere – dice entusiasta il pescatore – e vivere una emozione incredibile. Ho fatto doppietta. Non smetterò mai di credere nelle passioni e in tutto quello che mi fa star bene con me stesso e i veri amici che mi circondano”.

(Foto Instragram)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.