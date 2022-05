La giunta regionale ha approvato oggi due importanti delibere per dare un impulso alla costruzione e alla riconversione di nuove strutture sanitarie. La prima dà il via libera alla proposta regionale di programma di investimenti per l’accordo di programma ex art. 20 della legge 67/1988, per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e nuove costruzioni di ospedali. La seconda, riguarda gli interventi finanziati dal PNRR Missione 6 “Salute”, con l’autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo.

“Con la prima – spiega l’assessore alla Sanità – regoliamo le richieste della Regione per gli interventi con fondi ministeriali. Con la seconda la Puglia si candida ad essere tra le prime regioni a firmare il Contratto istituzionale di sviluppo per utilizzare i fondi del Pnrr in sanità, così come già deciso dalla Regione. Stiamo lavorando intensamente per sfruttare tutte le risorse disponibili, facendo presto e bene”.

Sono 17 gli interventi individuati. Eccoli di seguito indicati:

1) Completamento dell’ospedale di “Monopoli-Fasano” – lavori complementari – 5mln euro;

2) Completamento dell’ospedale di “Monopoli-Fasano” – acquisto arredi ed attrezzature – 25 mln euro;

3) Riqualificazione Ospedale San Paolo Bari – 11.6 mln;

4) Riqualificazione Ospedale Di Venere Bari – 11.6 mln;

5) Riqualificazione Ospedale Perrino Brindisi – 13.2 mln;

6) Riqualificazione Ospedale Francavilla Fontana – 7.2 mln;

7) Riqualificazione corpo centrale dell’Ospedale Giovanni XXIII presso AOU Policlinico di Bari – 25 mln;

8) Riqualificazione energetica e completamento della messa a norma del Corpo Infettivi dell’ospedale pediatrico Giovanni XXXII di Bari- 8.9 mln;

9) Riqualificazione energetica e completamento della messa a norma del padiglione di oculistica dell’ospedale Policlinico di Bari – 3.6 mln ;

10) Riqualificazione energetica e completamento della messa a norma del padiglione di dermatologia dell’ospedale Policlinico di Bari 7.4 mln ;

11) Riqualificazione energetica e completamento della messa a norma del padiglione di gastroenterologia dell’ospedale Policlinico di Bari – 3.4 mln:

12) Riqualificazione energetica e completamento della messa a norma del padiglione di patologia medica dell’ospedale Policlinico di Bari – 6.5 mln;

13) Riqualificazione e potenziamento Ospedale di Barletta – 8.9 mln;

14) Riqualificazione dell’Ospedale di Castellaneta – 4.6 mln;

15) Riqualificazione dell’Ospedale di Cerignola – 7.2 mln;

16) Riqualificazione dell’Ospedale di San Severo – 6.9 mln.

17) Riqualificazione dell’Ospedale di Gallipoli – 5.3 mln;

ll 18esimo intervento “Nuovo Ospedale del “Nord Barese” per 106 milioni di euro (la cui nuova area priva di vincoli idrogeologici è stata individuata nel comune di Bisceglie al confine con il comune di Molfetta) rimane in programmazione regionale e si procederà alla richiesta di sottoscrizione di un accordo a stralcio con il Ministero appena pronto lo studio di fattibilità; Il tutto, per un totale di 268 milioni di euro tra quota statale (95%) e regionale (5%).

Per il programma del Pnrr, il contratto istituzionale di sviluppo insieme al piano operativo regionale potrà essere firmato dal Presidente della Giunta e dal Ministero della Salute appena possibile e comunque prima della scadenza prevista del 30 giugno. “Noi siamo pronti – ha concluso l’assessore – appena ci daranno il via libera, firmeremo”.

