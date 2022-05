Quali sono le migliori città europee le migliori città d’Europa per crescere una famiglia? Per dare una risposta, l’app Preply ha condotto uno studio su 130 principali metropoli europee tra cui Bari a rappresentare la regione Puglia.

L’unica città italiana tra le prime 10 è Trieste, mentre per trovare Bari bisogna scendere alla 60esima casella della graduatoria, tra alti e bassi. I dati non sono propriamente confortanti, in base a tre categorie “istruzione”, “salute e sicurezza” e “tempo libero e stile di vita”.

Il risultato meno gratificante arriva su salute e sicurezza, con la 72esima posizione e un enorme divario con il Nord Europa dove sembra questi temi siano una priorità assoluta, dato che Trondheim in Norvegia ha il punteggio più alto e la città danese di Arhus è quinta. Bari, invece, fa meglio analizzando i fattori del tempo libero e dello stile di vita (49esima posizione), ma ad esempio Cagliari risulta tra le prime cinque.

Ad offrire la migliore scelta in assoluto è il Portogallo, con Funchal in cima alla classifica e la seconda città portoghese, Lisbona, che si piazza anche nella top ten. Mentre con priorità specifiche dovrebbero sono Firenze (Italia) per la migliore “Istruzione”, Trondheim (Norvegia), per la migliore “Salute e sicurezza” e infine Aberdeen (Regno Unito) per il miglior “Tempo libero e stile di vita”.

