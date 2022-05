La ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici comunica che, in vista delle prossime consultazioni elettorali (referendum popolari abrogativi in materia di giustizia) previste per il 12 giugno 2022, sarà possibile richiedere da domani, venerdì 27 maggio, il duplicato/rinnovo della tessera elettorale presso gli sportelli delle sedi periferiche, come di seguito indicato, previa compilazione della relativa istanza su apposito modello disponibile presso i predetti uffici.

Sede centrale in corso Vittorio Veneto 4, da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15:30 alle ore 17; delegazione Carrassi / San Pasquale, in via Luigi Pinto 3, da lunedì al venerdì ore 9:00-12:30, giovedì ore 9:00-13:00 e 16:00-17:30; delegazione Municipio 4 – Carbonara Ceglie Loseto, Via Geremia d’Erasmo 3, da lunedì al venerdì ore 9:00-12:30, martedì ore 9:00-13:00, 16:00-17:30; delegazione Japigia, Via Aquilino 1/3, da lunedì al venerdì ore 9:00-12:30, martedì ore 9:00-13:00, 16:00-17:30; delegazione Santo Spirito, via Fiume 8, da lunedì al venerdì ore 9:00-12:30, martedì ore 9:00-13:00, 16:00-17:30; delegazione San Paolo, via Ricchioni 1, da lunedì al venerdì ore 9:00-12:30, martedì ore 9:00-13:00, 16:00-17:30; delegazione Torre a Mare, via Monte Sei Busi 2 da lunedì al venerdì ore 9:00-12:30, giovedì ore 9:00-13:00, 16:00-17:30.

In caso di rinnovo sarà necessario esibire la vecchia tessera con gli spazi esauriti. In ogni caso tutte le informazioni utili relative al servizio sono disponibili accedendo al link https://www.comune.bari.it/web/servizi-demografici/tessera-elettorale. Il servizio di stampa delle tessere elettorali sarà attivato in modalità speciale a partire da venerdì 10 giugno, nella sede centrale in corso Vittorio Veneto e presso le sedi periferiche, con i seguenti orari: venerdì 10 giugno 2022, dalle ore 09:00 alle ore 18.00; sabato 11 giugno 2022, dalle ore 9:00 alle ore 18:00; domenica 12 giugno 2022, dalle ore 7:00 alle ore 23.

