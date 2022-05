Una villa, un belvedere e altri manufatti, realizzati tutti abusivamente in area demaniale. La Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto li hanno sottoposti a sequestro, disposto dal Tribunale di Trani, a seguito di un’attività congiunta di perlustrazione alla ricerca di abusivismi sul demanio marittimo.

L e co mp l e sse i n d a g i n i co o r d i n a t e d a l l a Pro c u ra d i T ra n i , a vv i a t e n e l me s e d i o t t o b re 2 0 2 1 , h a n n o co n s e n t i t o d i a cce rt a re n u me ro se i rr e g o l a ri t à p e rp e t ra t e , a va ri o t i t o l o , d a se i so g g e t t i n e l l a r e a l i zza zi o n e d i ma n u f a t t i , l o ca l i e p e rt i n e n ze , i n a re a d e ma n i a l e i n t o t a l e a sse n za d i a u torizzazioni da parte delle autorità competenti o, in alcuni casi, in difformità da queste.

L ’ a t t i vi t à , a vvi a t a a se g u i t o d i d i v e rse s e g n a l a zi o n i p e rv e n u t e p re sso l a st e ss a Pro c u ra d e l l a R e p u b b l i ca e d a l l a G u a rd i a C o st i e ra d i T r a n i , ca r a t t e r i zza t a d a mo l t i s o p ra l l u o g h i e d a cce rt a m e n t i , a n ch e me d i a n t e co n su l e n z a t e cn i ca , e se g u i t i s u l p o st o , s i p o n e a l l ’ i n t e rn o d i u n p i ù a mp i o c o n t e st o d i co n t ra st o d e i re a t i , n e l q u a l e s i c o l l o ca n o d i ve rse o p e r a zi o n i f o rt e me n t e v o l u t e d a l Pr o cu ra t o re della Repubblica nell’ambito dell’attività del primo gruppo specializzato della Procura.

L ’ o p e ra zi o n e , c h e h a vi st o i mp e g n a t e p a t t u g l i e d e l l a C a p i t a n e r i a d i Po rt o -G u a rd i a C o st i e ra e d e l l a G u a rd i a d i F i n a n za , h a c o n d o t t o a l l a e se cu z i o n e d e l p ro vve d i me n t o d i se q u e st ro p re v e n t i vo – t ra l’altro – di un’intera villa, due trulli, due tettoie, oltre a vari locali e pertinenze edilizie.

N e l p a rt i co l a re , l ’ a t t i vi t à h a i n t e r e ssa t o l a ri l e va zi o n e d i u n a s e ri e d i a cc e ssi p ri va t i a l ma re re a l i zza t i su l d e ma n i o m a ri t t i mo , c o rre d a t i d a sca l i n a t e i n c a l ce st ru zzo p o st e d i r e t t a me n t e su l l a f a l e si a , co n a l t e ra z i o n e d e l l a co n f o rma zi o n e n a t u ra l e d i q u e st ’ u l t i ma e d i g ra n d e i mp a t t o a mb i e n t a l e . Q u e st e u l t i m e o p e re , co st i t u i va n o a cce sso d i re t t o ed esclusivo al mare, tale da rendere privatistico l’uso dell’arenile pubblico sottostante. I n u n c a so è st a t a a cce rt a t a a d d i ri t t u ra l ’ i n cl u s i o n e d i un’intera particella demaniale nella proprietà privata, poi destinata a terrazza/belvedere.

L’attività, che ha visto interessata ad ampio raggio la zona “le conche ” – al confine con il co mu n e d i Bi sce g l i e – t e st i mo n i a , a n co ra una volta, l’attenzione delle istituzioni a tutela degli interessi dei cittadini e dello Stato. L ’ U f f i ci o d e l Pu b b l i c o Mi n i st e ro h a p a rt i co l a rme n t e i n co r a g g i a t o e d a p p re zz a t o l a cre a z i o n e d i s i n e rg i e cre a t e si n e l l ’ o cca si o n e t ra i d u e c o r p i , se g n o ch e l a c o o p e r a zi o n e t ra l e F o rze dell’Ordine potrà rilevarsi l’arma vincente al contrasto dell’illegalità ambientale

