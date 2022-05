Oltre 20 milioni di euro per la diagnostica avanzata della rete ferroviaria e metropolitana giapponese. È il valore dei contratti firmati oggi nell’ambasciata italiana a Tokyo, da parte di Mermec, azienda che fa parte del gruppo Angel, una holding che sviluppa soluzioni per i settori di meccatronica digitale, rail e aereospazio.

Si tratta di un tassello importante per la Mermec, azienda specializzata in tecnologie per la sicurezza e le manutenzioni delle reti ferroviarie, che ha la sua sede centrale in Puglia, in particolare a Monopoli. Presenti, durante la stipula dei contratti, l’ambasciatore Gianluigi Benedetti e alcuni dei maggiori nomi del panorama ferroviario, tra questi Mitsubishi Electric, Sumitomo Corporation, Mitsui Nco e Hitachi Hitech), ma nonsolo, anche finanziario (Jicae Adb) e industriale giapponese.

“Tra Mermec e le imprese ferroviarie giapponesi ci sono ottimi e consolidati rapporti – ha affermato il vicepresidente agli affari internazionali di Mermec, Angelo Petrosillo- il nostro importante obiettivo è quello di espandere ulteriormente queste relazioni mettendo sempre più a disposizione l’esperienza e la tecnologia di Mermec per soddisfare le esigenze del mercato delle imprese ferroviarie locali, grazie anche a specifiche soluzioni ad alta tecnologia da sviluppare direttamente in Giappone. Lavoriamo per rendere le infrastrutture ferroviarie sempre più moderne, interconnesse e resilienti auspicando al più presto un clima di pace globale, che possa donare serenità alle persone coinvolte e rimettere in moto lo sviluppo sociale ed economico di più Paesi” – ha concluso.

