Impatto violento in autostrada, è accaduto nel primo pomeriggio di oggi sulla A14 Bologna-Tarando, in particolare nel tratto compreso tra San Severo e Foggia, all’altezza del chilometro 545 (in direzione sud).

Nell’impatto è stata coinvolta un’auto a bordo della quale viaggiava una famiglia composta da tre persone: padre, madre e un bambino di tre anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto è stata completamente distrutta. Grave la donna, trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Il piccolo e il papà hanno riportato diverse ferite.

Sul posto sono intervenute ambulanze ed eliambulanze di Alidaunia, al fianco di Vigili del Fuoco, Polizia stradale e personale della direzione 8° tronco di Bari per Autostrade. Il tratto dell’autostrada è stato chiuso al traffico per i rilievi del caso, attualmente risulta riaperto. Ancora ignote le dinamiche dell’accaduto. Sono in corso le indagini per comprendere se ci sia stato o meno il coinvolgimento di un altro veicolo, presumibilmente un mezzo pesante.

