Ancora un’incidente con protagonista un ciclista nel Barese. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi sul lungomare Di Cagno Abbrescia, nelle vicinanze della spiaggia di “Torre Quetta”. Il ciclista, un 30enne, si trovava a bordo di una bike a pedalata assistita quando è stato travolto da un’auto.

Immediato l’intervento del 118 che ha trasportato il ragazzo in ospedale per effettuare i controlli del caso. Ignote, al momento, le condizioni del ciclista che avrebbe riportato alcune ferite. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Nella giornata di ieri, in corso Vittorio Emanuele, si era verificato un episodio simile. Protagonista sempre un ragazzo di circa 30 anni che, in seguito a uno scontro con un’utilitaria, avvenuto nell’area della carreggiata riservata alle due ruote, ha perso il controllo del mezzo cadendo per terra e riportando una ferita alla testa. Due incidenti, questi ultimi, che portano nuovamente sotto i riflettori la questione della sicurezza stradale legata, in particolare, al tema delle piste ciclabili.

Questa mattina, in tema, sono intervenuti proprio i ciclisti, spostando l’attenzione sul mancato rispetto delle regole. “Ciclabili pericolose? – scrivono sul gruppo Bicicletta a Bari – Ciclisti Urbani Baresi allegando una foto delle auto in sosta sulla pista ciclabile ligh del lungomare – no, sono i signori che parcheggiano così, quelli che scambiano la città per un circuito dove correre come se non ci fosse un domani (che spesso non c’è per i malaugurati che vengono investiti) e chiunque non sia prudente guidando un mezzo pesante (e le auto lo sono), ad essere pericolosi. Quando cominciamo a fare rispettare le regole che esistono, invece di definire “pericolose” delle strisce di asfalto?” – hanno concluso.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.