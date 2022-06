Mattinata di disagi nel Barese per via della pioggia che ha colpito la città sin dalla serata di ieri. Non solo per le strade però: questa mattina, l’ingresso della scuola dell’infanzia Lopopolo del quartier San Paolo, era letteralmente impraticabile. A segnalarlo è stata una mamma che ha assistito ad alcune scene “da brividi”.

“La situazione per via della pioggia era raccapricciante – sottolinea – belli i murales, belli i tanti interventi, ma le fogne? Le maestre per entrare a scuola si sono bagnate completamente. Paghiamo le tasse, ma le strutture versano in condizioni pietose. Non è giusto per i nostri figli e per chi, come noi, vive la realtà del quartiere” – ha sottolineato.

Non si tratta infatti di un caso isolato, la problematica, secondo quanto segnalato, si presenta ogni volta che ci sono piogge abbondanti creando grossi disagi alle insegnanti, ma anche alle mamme e ai piccoli. “Mamme e maestre sono abbandonate dal Comune – ha detto infine – è una vergogna. Non mi venissero a dire che oggi c’erano allagamenti ovunque, perché è una scusante bella e buona” – ha concluso.

