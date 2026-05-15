Bari, limitazioni al traffico per la Race for the Cure: previste chiusure e deviazioni

Una mattinata dedicata allo sport e alla prevenzione, con strade chiuse al traffico e percorsi cittadini attraversati da migliaia di partecipanti. Domenica 17 maggio torna a Bari la “Race for the Cure”, la manifestazione podistica non competitiva organizzata dal comitato Puglia della Komen Italia onlus, giunta alla 20° edizione.

Accanto alle tradizionali passeggiate e gare non competitive, anche quest’anno è prevista la gara competitiva di 10 km, insieme ai percorsi da 2 e 5 km che si snoderanno tra il centro murattiano e il lungomare. La partenza è fissata alle ore 10 da piazza Libertà, con percorsi differenti a seconda della tipologia di gara, tutti con arrivo previsto nello stesso quadrante cittadino dopo aver attraversato alcune delle principali arterie urbane e del lungomare.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, la Polizia locale ha disposto una serie di limitazioni alla circolazione e alla sosta già dalla giornata di sabato e per tutta la mattina di domenica.

In particolare, fino alle ore 24 di domenica 17 maggio e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” su piazza Libertà, strada Palazzo dell’Intendenza nel tratto compreso tra vico Prefettura e strada Barone, piazza Massari (lato sinistro della carreggiata con senso di marcia verso piazza Federico II di Svevia) nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e vico S. Domenico, via Melo (lato sinistro nel senso di marcia) nel tratto compreso tra i civici 197 e 193.

Domenica 17 maggio dalle ore 00.01 alle 14, e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” su corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre, piazza Massari (ambo i lati della carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazza Diaz (carreggiata prospiciente il mare), piazza Gramsci (carreggiata prospiciente il mare), lato giardino Veterani dello Sport nel tratto compreso tra il prolungamento di via Di Vagno e il distributore di carburante all’altezza di via Filzi.

Sempre domenica, dalle ore 6.30 alle 14, e comunque fino al termine delle esigenze, è previsto il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” su corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre, piazza Massari (carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia), via Cairoli nel tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II.

Ulteriori restrizioni scatteranno dalle ore 9 alle 12.30, esclusivamente per il passaggio dei partecipanti, con il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” su piazza Massari (carreggiata con numerazione civica dispari), piazza Federico II di Svevia, via Ruggiero il Normanno (di fronte al ristorante Il Pescatore), piazzale IV Novembre, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare A. Perotti, corso Trieste, via G. Di Cagno Abbrescia, via Giovine, via M. Genovese, via Venezia, largo mons. Ruffo, piazza San Pietro, strada Santa Teresa delle Donne, largo Ospedale Civile, via Pier l’Eremita, strada Santa Chiara, via Ruggiero il Normanno, tutti i tratti di strada prospicienti i percorsi della manifestazione.

Nella stessa fascia oraria, dalle ore 9 alle 12.30, sarà comunque consentita la circolazione su piazza Gramsci (esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato mare, prospiciente il giardino Veterani dello Sport) nel tratto compreso tra il prolungamento della via Di Vagno e via Filzi, lungomare Perotti (esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato edifici) nel tratto compreso tra via Filzi e via Delfino Pesce, corso Trieste (esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato edifici) nel tratto compreso tra via Delfino Pesce e via Caduti del 28 luglio 1943.

La giornata comporterà anche modifiche al servizio di trasporto pubblico. Sono previste variazioni di percorso per le linee Amtab 1, 2, 2/, 4, 10, 12, 22, 27, 42 e 50, con deviazioni e capolinea temporanei in diverse aree della città a seconda delle linee interessate, a partire dalle ore 6.30 e fino alle 14.

Per agevolare gli spostamenti è prevista anche l’attivazione straordinaria del Park & Ride di Largo 2 Giugno, operativo dalle ore 7.30 alle 15, con navetta C attiva dalle ore 8 e ultima partenza alle ore 15.﻿