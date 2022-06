Tatuaggi d’estate? Si può, ma occorre attenzione almeno per i primi dieci giorni. Bisogna sempre ricordare che è come se la zona interessata fosse ustionata: necessita quindi delle medesime cure. Innanzitutto niente bagni, solo docce tiepide e senza strofinare la parte tatuata. Applicare un po’ di vaselina sopra il tatuaggio e fargli prendere aria così che la pelle respiri. Il tatuaggio va tenuto lontano da animali perché i peli possono irritare la pelle. Non bisogna usare indumenti sintetici o maglie di lana. Mai grattarsi né esporsi al sole. Dunque evitare di andare al mare per almeno 10 giorni da quando è stato fatto il tatuaggio.

Passato il tempo giusto, è possibile andare al mare ma le regole persistono: usare una crema con protezione totale e una crema idratante per nutrire e mantenere curata la pelle in quel punto. Sarebbe preferibile tatuarsi dopo l’estate o molto prima perché facendolo durante, l’attenzione dovrà essere massima.

