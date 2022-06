Michelagelo De Chirico è il nuovo sindaco di Terlizzi. Ha vinto sui suoi avversari superando il 70 per cento dei consensi. “Vi aspettiamo questa sera alle ore 20.30 in Piazza Cavour per il comizio di ringraziamento – scrive sui social – Da stasera inizia un percorso da fare uniti, determinati, in cui coinvolgere la città tutta”. A Sammichele eletto sindaco Lorenzo Netti della lista civica Sammichele per tutti con il 78 per cento delle preferenze. A Cassano eletto Davide del Re. “Collaboreremo per il bene di Cassano”, scrive il neo sindaco in risposta a Raffaella Casamassima, che ha corso contro di lui e che si è complimentata via social della vittoria di Del Re. Ad Alberobello eletto Francesco De Carlo.

A Taranto riconfermato il sindaco uscente, candidato del centrosinistra. La sua amministrazione era finita a novembre, dopo le dimissioni di diversi consiglieri comunali. Ma Rinaldo Melucci ci ha riprovato, vincendo al primo turno. “Grazie a tutti i tarantini e a tutti i nostri candidati – ha detto Melucci – Oggi è il giorno della festa, ma da domani ci rimettiamo subito al lavoro per continuare a costruire un futuro radioso per Taranto, per i nostri giovani e le nostre imprese. Perde la coalizione del rancore, dell’odio e del disfattismo. Taranto può riprendere a sognare. La città non si è fatta affascinare dalla violenza e dalla volgarità di un falso civismo, sovranista e populista. La città ha largamente scelto di spingere la nostra transizione giusta e lo stile della nostra amministrazione comunale, ha scelto il campo largo progressista, riformista ed ecologista. Ora bisogna avere fiducia nelle capacità e nelle energie della nostra comunità. Insieme possiamo tutto. E cambieremo in sintonia con l’epoca che il mondo sta vivendo. Il meglio viene adesso, non era un annuncio ma la realtà”.