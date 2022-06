Marciapiedi dissestati, muretti imbrattati da scritte di ogni tipo, rifiuti. Siamo sulla rotonda del lungomare Paolo Pinto, di fronte all’ingresso monumentale della Fiera del Levante. Una rotonda quasi “gemella” a quella sul lungomare Nazario Sauro ma che si trova in pessime condizioni di manutenzione.

I marciapiedi sono dissestati, pericolosi soprattutto per i più piccoli e per gli anziani. I muretti sono ancora senza lampioni (i lavori dovrebbero cominciare per fine estate) e sono diventati ricettacolo di rifiuti. Gli stessi muretti in alcuni punti sono a pezzi. Più volte i residenti hanno richiesto un intervento di restyling di uno dei punti più suggestivi della costa. Progetto che però al momento non è previsto. “Cercheremo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – nel momento in cui andremo a montare i lampioni, di risistemare alcune parti di marciapiedi. Sicuramente però interverremo per mettere in sicurezza la zona”. A luglio la stessa rotonda è stata anche scelta dal Medimex per il concerto dei Chemical Brothers.

