Troppi gatti randagi vittime di incidenti o in gravi condizioni di salute, il Comune, in particolare la Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene, pensa ad un pronto soccorso a loro dedicato. L’invito è rivolto in particolare alle strutture veterinarie indicate dal Servizio veterinario Asl. A queste ultime, previa partecipazione (e aggiudicazione) del bando, il compito di prendersi cura dei gatti randagi di città.

La decisione arriva nello specifico dopo l’analisi dei dati del primo semestre del 2022. Secondo questi ultimi è emerso un incremento significativo dei gatti salvati dalla strada e, soprattutto, bisognosi di cure. A prova di ciò le moltissime “comunità feline” spesso presenti in alcune strade della città, di cui, il più delle volte, si occupano i cittadini offrendo loro cibo e riparo sicuro quando fa molto freddo. Aiuto che spesso non basta a contrastare le diverse problematiche quotidiane, come condizioni di salute precarie dei felini.

Dal Comune, adesso, c’è la volontà di procedere al più presto. Per farlo si andrà per step, il primo, riguarda l’indizione di una nuova procedura finalizzata all’affidamento della struttura dedicata ai gatti randagi del Comune. Le attività saranno affidate, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ed economicità, direttamente ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) della L. 120/2020 previa procedura comparativa, al soggetto che avrà offerto lo sconto sull’elenco prezzi allegato alla lettera di invito più conveniente per l’Amministrazione. La somma per procedere con l’avvio della struttura ammonterà a 103.730,00 di euro.

Potranno partecipare solo le strutture veterinarie nelle quali è prevista la degenza degli animali oltre quella giornaliera e con presenza continuativa (h 24) presso la struttura di almeno un medico veterinario. Le attività saranno inoltre affidate al soggetto che avrà offerto lo sconto sull’elenco prezzi secondo quanto indicato dal bando. Ma non solo, le attività interessate dovranno offrire servizi come interventi, somministrazione di farmaci, analisi assicurando tutto il necessario per la stabilizzazione e il recupero delle condizioni di salute del gatto. Saranno sottoposti agli interventi di pronto soccorso esclusivamente i gatti incidentati liberi nel territorio del Comune di Bari, accompagnati da verbale di accalappiamento della Polizia Locale, recuperati dal soggetto incaricato dall’Amministrazione Comunale. A seguito di dimissioni, il gatto sarà consegnato al soggetto indicato dall’Amministrazione per la reimmissione sul territorio ovvero per l’affidamento o adozione.

L’Appaltatore sarà obbligato a trasmettere mensilmente all’Amministrazione: la rendicontazione, a cura del responsabile della struttura sanitaria incaricata, che dovrà riportare, per ciascuna randagio dimesso durante il mese, i riferimenti del gatto oggetto di prestazione, la data di ingresso e di uscita del randagio, gli interventi a cui lo stesso è stato sottoposto, nonché l’esito degli stessi (dimesso o deceduto), il randagio, pertanto, dovrà essere inserito nella rendicontazione mensile esclusivamente quando si è concluso il periodo di degenza presso la struttura; i referti – in formato digitale – delle prestazioni rendicontate su ciascun gatto durante il mese; i verbali di accalappiamento e di riconsegna relativi a ciascun randagio indicato nella rendicontazione mensile.

Per informazioni o per partecipare sarà necessario rivolgersi in modalità telematica agli indirizzi: ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it. L’oggetto della Pec, qualora si volesse partecipare, dovrà riportare la dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione di una struttura veterinaria per lo svolgimento delle attività afferenti il pronto soccorso per gatti liberi del Comune di Bari” allegando tutta la documentazione utile.

Foto Freepik

