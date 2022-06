Da oggi è possibile iscriversi ai centri estivi gratuiti convenzionati con il Comune. Sono 49 i centri estivi che risultano infatti correttamente accreditati al catalogo comunale e dove i bambini delle famiglie poco abbienti potranno trascorrere la bella stagione previa iscrizione.

Dalle ore 7 di questa mattina, le famiglie interessate, purché con Isee uguale o inferiore ai 20.000 € o con un minore con disabilità, possono iscrivere gratuitamente i propri figli (fascia d’età 3-14 anni) perché partecipino alle attività proposte.

Per farlo è sufficiente accedere alla piattaforma https://www.sysap.com/centri-estivi-bari/ e registrare i minori selezionando il campo estivo prescelto e le settimane di interesse, con inizio delle attività dal 27 giugno.

“Già dalle prime ore di questa mattina – commenta l’assessore alle Politiche educative e giovanili Paola Romano – stiamo registrando centinaia di accessi alla piattaforma predisposta per l’iscrizione gratuita di bambini e ragazzi alle attività dei Centri estivi attivi sul territorio comunale.

Una dinamica da click day che conferma il valore e l’apprezzamento da parte dei beneficiari di questa misura, che intende assicurare un periodo di apprendimento e gioco a più di 1.000 bambini della città e, al tempo stesso, far sì che i più piccoli possano vivere e animare i quartieri della città, con particolare attenzione a quelli periferici e segnati da criticità”.

Di seguito i 49 Centri estivi accreditati alla misura comunale che, si ricorda, è a sportello fino ad esaurimento dei posti disponibili per ciascun Centro estivo ed è finanziata complessivamente per 350.000 euro con fondi del Pon Metro 2014/20:

Quelli che il SUP, lungomare IX Maggio 98, San Girolamo; Hub Nest Bari, via Manzoni 226/A, Libertà; IC Umberto I – San Nicola, via Carducci 10, Murat; Polo educativo Carmine, via Carmine 11, San Nicola; Campusmania 2022 – Palamartino, via Anita Garibaldi 3, Libertà; Che bella è…..l’estate con noi!!, via Toscana 6, San Paolo; Che bella è…..l’estate con noi!! Parte 2, via Toscana 6, San Paolo; Estate ragazzi – medie via Martiri d’Otranto 65, Libertà

Estate ragazzi-elementari via Martiri d’Otranto 65, Libertà; Spazio13 / Pirates Game Camp – Touplay, via Colonnello De Cristoforis 8, Libertà; Summer Camp 2022, via M. Garruba 108, Murat; Accademia dello spettacolo Unika, via Giovanni XXIII 40, Picone; Asd The Studio II strada privata Borrelli 18, Carrassi; Grest 2022, via Giulio Petroni 138 A-B Carbonara

Kinè – La Cinegiocoteca, via De Ruggiero 54, San Pasquale; Splah 2, via Maratona 1, Libertà; Di Cagno Estate, corso Alcide De Gasperi 320, Poggiofranco; Piccolissimi, corso Alcide De Gasperi 320, Carbonara; Area Surf Torre Quetta X, lungomare Di Cagno Abbrescia, Japigia; Asd Anastasis Bari, via Caldarola 30, Japigia

“Un’estate … a colori! 3.0”, viale Caduti del 28 Luglio 1943, Madonnella; Cooperativa sociale Siloe, via Bari16/B, Torre a Mare; Idee Aps, via Loiacono, 20 e Torre Quetta, Japigia; Il giardino di BAC, strada Caggiano Ponte, Palese; Levante Sport Center, prolungamento tangenziale sud via Caldarola 6, Japigia

Magic Summer Camp – “Verga” trav. via Pantaleo Carabellese36/A, Japigia; Orto urbano Campagneros, via Raffaelle Bovio, Mungivacca; Palacamp2022 via Turati, San Pasquale; Accademia summer school Ritorno alle arti, piazzetta Eleonora 1, San Pio; Palalaforgia, via Sardegna, San Paolo; Campi sportivi all’aperto San Pio Torricella, via Vito Rosa, San Pio

Centro sportivo “De Palo”, via Napoli 423, Palese; Matabù – parrocchia San Nicola, piazza Mariano Magrassi 1, Catino; Summer camp parco Collodi, via Leonardo Del Turco, Palese; Asd Snupy calcio Bari, via Vaccarella 53, Carbonara; Centro sportivo De Matteo, via Antonio Quaranta 90/A, Carbonara; Itc Calamandrei, via Del Bufalo 1, Ceglie del Campo

Opera San Nicola, via Manzoni 26-28, Carbonara; Palazzetto dello sport Carbonara, via Fratelli De Filippo 22, Carbonara; Asilo nel bosco – madri Giardino – scuola Marconi, via del Faro 6, Marconi; Ass. Filoxenia amici di Mattia, stadio del nuoto in via di Maratona, Marconi; Bike park “Nessuno escluso”, via Vincenzo Ricchioni 1, San Paolo; Campo sportivo comunale largo Montessori 1, San Paolo; Cus vacanze, lungomare Starita 1/A-B, Marconi; E…..state con Asfa, lungomare Starita 1B, Marconi

San Paolo camp – parrocchia “Madre della Divina Provvidenza”, San Paolo; San Paolo camp Parte 2 – parrocchia “Madre della Divina Provvidenza”, San Paolo; Summer sport fun, via Vito Lonero 1, San Paolo; +Insieme – missione estate 2022, via G. Gentile, Japigia.

