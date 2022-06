Sono sul piede di guerra i gestori degli otto chioschetti a Torre Quetta. Ieri hanno chiuso prima per protesta contro Ati e Comune. Sotto accusa i problemi che ogni giorno si trovano ad affrontare, a cominciare dall’invasione di zanzare che ha allontanato ieri sera tutti i clienti. Sì è presentato anche un problema legato alla mancanza di acqua.

I gestori sono esasperati. L’Ati (che nei giorni scorsi aveva già avviato interventi di disinfestazione) si è resa disponibile a risolvere le problematiche entro metà della prossima settimana. I gestori oggi riapriranno, ma se la situazione dovesse continuare non escludono una protesta molto più forte. Chiedono solo di metterli in condizioni di lavorare e di tutelare i clienti che non riescono ad intrattenersi sul lido a causa soprattutto delle zanzare.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.