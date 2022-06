Sono quasi terminati i lavori per il parcheggio di via Pietro Sette. A darne notizia Antonio Decaro: “I lavori sono ormai agli sgoccioli “- ha chiarito il sindaco. Si tratta di 245 nuovi stalli per le auto, 15 dei quali per le persone con disabilità, e di 30 stalli per ciclomotori e biciclette, “che andranno a recuperare una parte della sosta eliminata con l’allargamento di via Amendola”.