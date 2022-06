L’industria del gioco d’azzardo è altamente competitiva non solo per quanto riguarda le centinaia di casinò online ma anche per tutte quelle software house che forniscono ai casinò tutti i giochi che andranno a costituire il cuore pulsante dell’offerta.

Sappiamo che al giorno d’oggi per essere competitivo in un mercato così difficile ogni operatore deve avere una varietà di giochi casinò importante per riuscire ad emergere o quantomeno offrire ai propri clienti gli stessi giochi dei maggiori competitors.

Alcuni casinò online stanno percorrendo la strada, come Eurobet ed 888, di sviluppare giochi attraverso un proprio team di sviluppo interno. La scelta è lodevole ma la maggior parte dei casinò online, Eurobet ed 888 inclusi, non possono fare a meno dei migliori sviluppatori per offrire dei giochi all’avanguardia e competitivi sotto ogni aspetto.

LE SOFTWARE HOUSE

Sono oltre 200 le software house attualmente presenti sul mercato, dalle più conosciute e famose a quelle amatoriali e di nicchia. Se si vuole aprire un casinò la prima cosa da fare è mettersi in contatto con alcune di queste in modo da costruire il proprio parco giochi, altrimenti ci si può rivolgere a delle società specializzate come Softgamings che creano la piattaforma del casinò e prendono accordi con le varie software house.

Tra le tante software house presenti, andiamo ad analizzare quelle maggiormente utilizzate dai casinò di tutto il mondo per costruire la propria offerta.

Evolution Gaming

Fondata nel 2006, Evolution è il meglio che un casinò online possa avere per quanto riguarda l’offerta giochi live. È presente in tutti i maggiori casinò e ogni anno viene insignito del premio come miglior provider di giochi. La sua piattaforma è stata studiata appositamente sia per il gioco da desktop ma anche su mobile, garantendo giochi sempre fluidi in qualità HD.

Si tratta di un vero colosso, tanto che nel 2020 ha addirittura acquisito Netent, il provider numero uno per quanto riguarda le slot.

Il parco giochi live di Evolution è immenso, parliamo di oltre 700 giochi da tavolo (poker, blackjack, roulette, baccarat) con più di 3000 croupier che parlano diverse lingue.

Tra i giochi più famosi, nel 2021 ha lanciato il famosissimo Gonzo’s Quest Treasure Hunt e tra tutti gli altri possiamo citare i migliori quiz live show come:

Monopoly

Dream Catcher

Deal or No Deal

Extreme Texas Hold’em

Dragon Tiger

Microgaming

Fondata addirittura nel 1994, possiamo affermare che se un casinò vuole avere successo non può non avere a bordo i giochi targati Microgaming. Parliamo del provider con il numero di slot più grande in assoluto, più di 850, con un indice RTP medio addirittura del 96%.

Ogni settimana rilascia addirittura 4 slot novità, alcune di queste sono dotate dei migliori jackpot progressivi mai visti. Tra i tanti giochi Microgaming citiamo:

Terminator 2

Playboy

Jurassic Park

Game of Thrones

Avalon

Thunderstruck

Playtech

Fondata nel 1999, Playtech è uno degli sviluppatori leader del mercato. Vanta oltre 700 titoli, molti dei quali pensati e sviluppati per il live. Tra i giochi di maggior successo per quanto riguarda l’offerta slot troviamo:

la saga di Age of Gods

titoli in esclusiva dei DC Comics come Superman e Justice League

il Gladiatore

Matrix

Robocop

Netent

La software house svedese, che è stata acquisita nel 2020 da Evolution, è la più famosa e quella che probabilmente può vantare le migliori slot sul mercato. Ha oltre 220 titoli, molti dei quali con free spin, tecnologia 3D e le migliori video slot. Tra i titoli più apprezzati da noi citiamo:

Starburst

Gonzo’s Quest

Hell’s Kitchen

Guns’n Roses

Wild Wild West

Pragmatic Play

Fondata appena nel 2015, si è presto imposta sul mercato grazie a giochi di alta qualità e vincendo diversi premi ai Game Awards ed SBC Awards.

Si è lanciata nei giochi casinò live nel 2019, diventando anche qui uno dei leader creando oltre 40 giochi da tavolo, appena dietro colossi del calibro di Playtech ed Evolution.

Lato slot ne troviamo di interessanti, le preferite sono:

Buffalo King Megaways

Sweet Bonanza

Da Vinci’s Treasure

