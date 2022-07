Sono stati trovati 7 cuccioli di sola una settimana chiusi in una busta dell’immondizia e abbandonati in un canneto. E’ intervenuto e ha fatto luce sull’increscioso avvenimento Vincenzo Carella il consigliere di Mesagne dove sono stati trovati i cuccioli: “Sono arrabbiato, deluso. Mi vergogno a dover sopperire a queste situazioni. L’ incoscienza e l’ignoranza umana, la cattiveria!”.

“Abbiamo urgente bisogno di aiuto! – precisa il consigliere. Ci serve qualcuno che ha un cane che ha da poco partorito e che possa far allattare anche questi cuccioli. In alternativa qualcuno che possa farli allattare artificialmente ogni due/tre ore. Non sappiamo se riusciremo a salvarli, ci stiamo provando ma serve aiuto. Queste prime ore saranno importanti, chiedo disponibilità alle associazioni, volontari o persone comuni”.