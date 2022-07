Due ragazze finite in mare aperto con un materassino sono state soccorse e aiutate da uno appassionato di sport acquatici con un sup. E’ accaduto ad Apani e il soccorritore fa parte dell’associazione serfista ’40 nodi’.

Così una delle ragazze soccorse scrive un post di ringraziamento al suo salvatore: “Vorrei esprimere un ringraziamento all’associazione ed in particolar modo a Diego De Vitis che nella giornata di ieri si è prestato a soccorrermi in mare. Mentre ero sul materassino assieme ad un’amica, inavvertitamente e a causa del vento di scirocco, ci siamo trovate in mare aperto molto oltre le boe dei 300 metri. Fortunatamente è stato tempestivo l’intervento di Diego che con la sua attrezzatura sportiva sup ci ha consentito di raggiungere la riva. Grazie ancora!”

Pronta la risposta dell’associazione: “Ricevere riconoscenza ci gratifica tanto. Intervenire per noi è sempre un dovere nonché piacere. Viviamo il mare e noi più che mai ci riteniamo un valore aggiunto. Ci reputiamo una presenza importante ma spesso erroneamente visti come un pericolo. Intervenire in mare tempestivamente spesso evita complicanze e a volte anche di vitale importanza. Sarà un piacere continuare ad esserci e prestarci per sensibilizzare il più possibile la gente, i bagnanti e i bagnini stessi”.

(Foto Facebbok)

