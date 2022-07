La ripartizione Politiche educative giovanili rende noto che è online sul sito del Comune di Bari, l’avviso pubblico relativo alla selezione, per soli titoli, per l’aggiornamento delle graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d’infanzia comunali, anni scolastici 2022/23 – 2023/24 – 2024/25.

L’avviso disciplina le modalità e i termini per procedere all’inserimento di nuovi candidati nella graduatoria generale triennale o, in alternativa, nelle graduatorie già istituite per ciascun Settore – Circolo Infanzia comunale, per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea pari o inferiori a dieci giorni. Sono disponibili anche la guida alla compilazione on-line delle candidature e il regolamento per il conferimento di supplenze temporanee.

La compilazione online delle domande può essere effettuata fino a giovedì 28 luglio, con il sistema di autenticazione SPID o CIE utilizzando esclusivamente il form online disponibile nella sezione Bandi e concorsi – Altri avvisi del sito www.comune.bari.it. Si precisa che nella sezione domicilio i candidati dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: l’URP – dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 10.00/13.00 e nella fascia oraria 14.30/17.30 di martedì e giovedì al recapito telefonico 080/5772392; la ripartizione Politiche educative e giovanili ai seguenti recapiti telefonici: 080/5773828 – 080/5773817 – 080/5773858 – 080/5773812 o inviare una mail all’indirizzo: hd.peg.concorsi@comune.bari.it.

