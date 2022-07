“La città di Bari necessita di lavaggi stradali ordinari e non di interventi straordinari”. Sono queste le parole di un cittadino stanco di sentire il cattivo odore per la città.

“Il lavaggi stradali non si fanno regolarmente e la città puzza” – spiega a Borderline24. “L’anno scorso si era nella stessa situazione e poi in fretta e furia è stato lanciato il programma ‘Bari di Notte’ per i lavaggi notturni”. Il programma straordinario di lavaggi delle strade cittadine “Bari di notte”, interessava diversi punti della città.

Per effettuare una pulizia più efficace della sede stradale e dei marciapiedi l’Amiu, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Polizia locale, aveva scelto di adottare una tecnica di lavaggio più pervasivo che prevedeva il divieto di sosta nelle ore notturne per le automobili. In tal modo, gli operatori potevano pulire al meglio la sede stradale e anche i marciapiedi. Ma continua il cittadino: “Dopo questo intervento siamo punto e a capo”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.