Incidente mortale nel Leccese, a perdere la vita un 24enne originario di Vaste. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, si trovava nei pressi di Minervino di Lecce (frazione Cocumola) quando ha impattato un furgone proveniente dalla direzione opposta.

Ancora poco chiare le dinamiche dell’impatto. Per il ragazzo alla guida di uno scooter Yamaha, non c’è stato nulla da fare. Lievemente ferito il conducente del furgone. Sul posto immediato l’intervento della polizia locale di Minervino e dei carabinieri che in queste ore stanno effettuando i rilievi.

