Proseguono le vacanze in Puglia di Chiara Ferragni, Fedez e Tananai, immortalati in un Tik Tok mentre sono intenti a preparare una pietanza tipica pugliese con pasta fresca e pomodorini. Chiara Ferragni, in particolare, si trova in Puglia per il concerto di Fedez. I due stanno passando le proprie giornate assieme al cantautore Tananai.

Già negli scorsi giorni, la coppia più conosciuta del momento, aveva postato alcuni video da Otranto immortalando pietanze e bellezze tipiche del territorio pugliese, tra queste la focaccia, ma anche il mare. Qualche giorno prima, per il concerto di Battiti Live, i due avevano fatto tappa a Brindisi. Il tour proseguirà probabilmente ancora per pochi giorni, come sempre però, la coppia, sceglie la Puglia per le proprie mete estive.

Foto screen video Tik Tok

