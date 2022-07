Siringhe in via Petrelli, nel cuore del rione Libertà e a pochi isolati dal centro. “Questa è la realtà – denuncia Luca Bratta, residente – via Petrelli è piuttosto piccola, qui i bambini giocano ancora per strada e rischiano di farsi male con le siringhe che vengono lasciate soprattutto di notte. Senza dimenticare la sporcizia, qui vengono una volta alla settimana a pulire. La situazione è fuori controllo”. A pochi metri da via Petrelli c’è l’oratorio del Redentore e la San Giovanni Bosco. “E’ un luogo frequentato dai piccoli – conclude – possibile che dobbiamo rischiare che qualcuno si faccia male con queste siringhe?”