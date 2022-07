Il regista e sceneggiatore Paul Haggis, dopo sedici giorni agli arresti domiciliari, è tornato in libertà. Il premio Oscar, in particolare, era accusato di violenza sessuale e lesioni aggravate nei confronti di una 28enne inglese. Gli abusi, secondo quanto emerso dall’accusa, sarebbero avvenuto a Ostudini, in un b&b, dal 12 al 15 giugno.

Ad accogliere l’istanza di revoca dell’arresto, presentata lo scorso 30 giugno dal penalista barese, Michele Laforgia, la gip del Tribunale di Brindisi, Vilma Gilli.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.