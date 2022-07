Torna l’appuntamento con le aperture dei mercati serali. Quest’anno, diversamente da quanto accaduto negli scorsi anni, le aperture riguardano solo il mercato di via Portoghese, nei pressi dello Stadio del Nuoto e via Napoli. Nella giornata di oggi, 4 luglio, si è tenuta la prima apertura, alla quale ha preso parte anche l’assessore allo Sviluppo Economico, Carla Palone (foto in basso).

Le bancarelle hanno dato il via al primo appuntamento serale dalle 16 in poi, intorno alle 17 – quando l’aria si è rinfrescata – è cominciato il via vai di persone, ma non tutti stanno spendendo. “C’è gente, ma non in tutto il mercato – ha raccontato un ambulante – alcuni stanno patendo perché ci sono lati vuoti. La gente c’è, non si può dire il contrario, ma non sta spendendo. Viene giusto a farsi una passeggiata” – ha sottolineato ricordando le problematiche più volte portate sotto i riflettori proprio da parte degli ambulanti che, subito dopo la notizia dell’apertura serale in via Portoghese, avevano effettuato delle richieste all’amministrazione.

“Questo mercato – spiega infine l’ambulante – è a macchia di leopardo. Non è un mercato buono, tanti operatori hanno deciso di far festa. Considerando com’è il mercato, le problematiche che ha e le temperature, alcuni hanno deciso di non aprire” – ha concluso. Il mercato resterà aperto sino alle 21. Il prossimo appuntamento con l’apertura serale, sempre in via Portoghese, è prevista invece per lunedì 1 agosto, con gli stessi orari, ovvero dalle 16 alle 21.

