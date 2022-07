Sono online a questo link le graduatorie provvisorie dei nuovi iscritti ai nidi comunali per l’anno educativo 2022/23.

Le graduatorie sono anche affisse presso gli uffici della ripartizione Politiche educative giovanili e del lavoro, in via Venezia 41, e presso gli asili di seguito indicati: Asilo Nido “Speranza” – via Peucetia 80; Asilo nido “An/8” – via Carabellese; Asilo nido “Libertà” – via Garruba 160; Asilo nido “Stanic” – via Cassala 21; Asilo nido “La Tana del Ghiro” – trav. Via Laforgia 2.

Sezioni primavera “La Tana del Ghiro” presso la scuola dell’infanzia Vittorio Veneto – corso Benedetto Croce 130/c: Asilo nido “Villari” – via Villari 15, Asilo nido “Le Ali di Michela” – piazzetta Eleonora, Asilo Nido “Costa” – via N. Costa 2, Asilo Nido “Montessori” – via Vittorio Veneto 189, Asilo nido “Paola Labriola” – via Celso Ulpiani 9. È possibile presentare ricorso contro gli esiti delle graduatorie provvisorie al direttore della ripartizione P.E.G.L. entro il prossimo 11 luglio. Sono centinaia i bimbi in lista di attesa.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.