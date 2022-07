L’Usppi denuncia che il personale del Pronto Soccorso di Bisceglie è costretto ad utilizzare sedie a rotelle per il trasporto dei pazienti fatiscenti e pericolose, in primis per l’utenza e per la sicurezza dei lavoratori.

Ancora l’Usppi denuncia che le barelle in dotazione sono più lunghe del vano ascensore: “Questo costringe gli operatori ad ulteriori carichi di lavoro per spostare il paziente su una barella più piccola, che però risulta instabile e non adatta allo scopo – spiegano dal sindacato – purtroppo “qualcuno” ha acquistato 3 barelle di lunghezza superiore a quelle standard per l’utilizzo negli ascensori presenti nel P.O. di Bisceglie, L’Usppi ha chiesto di aprire un’inchiesta su acquisti incauti e dannosi per l’utenza e lavoratori”.

L’Usppi Puglia nella persona del segretario nazionale Nicola Brescia ha dichiarato che: “Qualora non si dovesse riscontrare risultati positivi entro il 15 luglio prossimo, il sindacato unitamente ai lavoratori/dipendenti, intraprenderanno azioni di lotta durissime: i dipendenti si incateneranno davanti alla direzione del presidio”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.