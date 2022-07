In occasione del concerto dei Chemical Brothers il 14 luglio sul lungomare Starita, l’Amtab ha disposto un piano straordinario per i parcheggi e per le navette del park and ride. I bus delle navette “A” e “AB” effettueranno alcune variazioni di percorso. Inoltre in occasione dell’evento, saranno posticipate le ultime partenze della navetta “A” e attivate le aree di sosta circostanti la Fiera del Levante.

Navetta “A” dalle ore 18:00 alle ore 02:00 (ultima partenza)

in direzione area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus giunti su corso Vittorio Veneto proseguiranno sullo stesso sino a svoltare per viale Orlando, via Portogese, via Di Maratona, Piscine Comunali, ove effettueranno il capolinea.

Navetta “AB” da inizio servizio alle ore ore 02.10 (ultima partenza)

in direzione area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus giunti su corso Vittorio Veneto proseguiranno sullo stesso sino a svoltare per viale Orlando, via Portogese, via Di Maratona, Piscine Comunali, ove effettueranno il capolinea. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso.

Aree di sosta

In occasione dell’evento saranno attivate le aree di sosta circostanti la Fiera del Levante

Aree di sosta tariffa unica giornaliera prevista

1 via Verdi 2 (compreso tra via Verdi, via Accettura, via Pola) € 2.00

2 parete Edilizia “Fiera” su via Verdi € 2.00

3 via di Maratona € 2.00

4 via Bellini (da via Mascagni a via Verdi) € 2.00

5 Piscine Comunali (area adiacente capolinea AMTAB S.p.A) € 2.00

6 via Portoghese (area mercatale ex Tennis) € 3.00

7 via Portoghese (area “Madonna della Rena”) € 3.00

8 via Bisignani (area mercatino) € 3.00

9 via Bisignani (area di fronte a quella del mercatino) € 3.00

10 viale Orlando (entrambi i lati) € 3.00

11 Corso Vittorio Veneto (strada complanare) € 3.00

12 ansa “Marisabella” € 3.00

Il servizio sarà espletato con le seguenti modalità:

 giovedì 14 luglio 2022 dalle ore 07:00 alle ore 24:00

