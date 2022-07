“Nel 2009 abbiamo inaugurato la nostra prima pasticceria, con sede in via Fanelli. Oggi è tempo di nuovi progetti, di sogni più grandi, di nuove visioni e di intense emozioni. Ecco perché dopo 13 anni di costante dedizione e di caloroso consenso da parte dei nostri affezionatissimi clienti, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso lasciando questa sede con un nuovo progetto in una diversa location”. La pasticceria Petriella annuncia così la chiusura della sede di via Fanelli, ma “con l’entusiasmo di sempre” continuando l’attività in via Cognetti.

Salvatore Petriella inizia giovanissimo la sua attività di chef specializzandosi nel campo della pasticceria con proposte armoniche e dal perfetto mix di tradizione e contemporaneità. Forte di una passione innata e di una propensione naturale verso l’arte dolciaria e non solo, Salvatore Petriella dal 2009 ha avviato nella sua città natale – Bari – due pasticcerie: la prima è quella storica di Via Fanelli, la seconda è quella di Via Cognetti che ubicata proprio nel cuore del Petruzzelli è diventata nel tempo il “salotto del teatro” dove lasciarsi trasportare da sapori unici e atmosfere accoglienti.

Con l’edizione 2018 del celebre programma di Real Time CakeStar, arriva la vittoria come migliore Pasticcere di Bari. Tanti sono i commenti sui social dei baresi delusi della chiusura della pasticceria di via Fanelli.

“Quanti ricordi!!!Dopo ogni esame, come da rito, venivo nella tua pasticceria. Al di là della cortesia e della squisitezza dei prodotti, non so perché ma mi sentivo a casa”, scrive una cittadina. “È stata una bellissima e dolcissima storia quella di via Fanelli”, scrive un’altra residente.

