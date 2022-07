Si era appropriato di almeno una decina di capi di vestiario, a cui con una tronchesina aveva già in parte staccato le targhette identificative, all’interno di un noto esercizio commerciale in via Sparano: intercettato all’uscita dal servizio di sicurezza del locale, ha spintonato ed è fuggito per le vie del centro città.

È accaduto ieri sera a Bari. Il ladro è stato inseguito dalla security del negozio e intercettato da due pattuglie della Polizia Locale presenti in zona, informate dai passanti in centro: è stato bloccato su via Putignani angolo via Argiro.

L’uomo privo di documenti, è stato fermato, identificato presso gli Uffici del Comando, arrestato per il reato di rapina impropria e portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria .

