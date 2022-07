Torna a preoccupare il Covid in Italia. Nove, tra Regioni e Province Autonome, sono classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte i resilienza: c’è anche la Puglia. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19.

A conferma di ciò l’incremento dei contagi Covid-19, anche nel Barese. In particolare, a Bari e provincia, in una settimana, i casi sono raddoppiati. I dati emergono dal report settimanale dell’Asl di Bari. Entrando più nel dettaglio, nel periodo che va dal 27 giugno al 3 luglio sono stati registrati 12.437 nuovi casi, contro i 6.988 della settimana precedente. A oggi, il tasso di incidenza è di 1.011 casi ogni 100mila abitanti. Solo una settimana fa si attestava a 568 contagi, numero comunque alto che però fa toccare, attualmente, un incremento molto vicino al 100%. Solo nel capoluogo pugliese, ovvero a Bari città, i nuovi contagi sono stati 3.679 in sette giorni.

Ad oggi neanche una regione è considerata rischio basso. Tra le altre regioni a rischio alto ci sono Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Umbria e Veneto. La Toscana risulta “non valutabile”, dato che viene considerato comunque a “rischio alto”. Le altre 12 regioni sono con rischio moderato.

Foto repertorio

