Si apre un nuovo spiraglio di speranza per il futuro della piastra del lungomare di San Girolamo-Fesca. Lunedì prossimo (11 luglio), l’amministrazione comunale ha infatti organizzato un open day per disegnare insieme a cittadini, associazioni e operatori economici, il nuovo volto dello spazio ora in balia del degrado.

L’incontro, in particolare, sarà l’occasione per visitare i locali della piastra, raccogliere idee e proposte di utilizzo degli spazi esistenti e aprire un confronto sulle potenzialità di quei luoghi in termini attrattivi per il quartiere e per l’intera città in vista della pubblicazione del nuovo bando per la concessione dei locali. Si tratta di un momento importante per la comunità, soprattutto in vista delle esperienze passate che hanno visto il luogo diventare preda di atti di vandalismo, ma non solo. Nel corso del tempo, quei portici della piastra sul mare, argomento di discussione dell’incontro organizzato nella speranza che possano avere un futuro diverso da quello attuale, sono diventati dei veri e propri bagni pubblici. A questo si aggiungono i faretti rotti. Tutte problematiche che hanno portato il lungomare a finire in balia del nulla, tanto da vedere andare a vuoto l’asta del bando per i locali. Fattore, quest’ultimo, che oltre a spingere il sindaco di Bari, Antonio Decaro, a parlare i possibili infiltrazioni mafiose, ha portato istituzioni e cittadinanza a rimettersi in gioco per provare a dare nuova vita a quello spazio.

Il programma di lunedì, in particolare, prevede momenti di sport, musica, animazione, laboratori per bambini, ragazzi e famiglie e proposte di street food. L’iniziativa è aperta a tutti. Dalle ore 17 si terrà il workshop: decidiamo insieme le funzioni d’uso dei locali della piastra; passeggiata negli spazi inseriti nel bando; Laboratorio: presentazione obiettivi del percorso di partecipazione; descrizione degli spazi; quali attività immagini nella piastra?; quali elementi introdurresti nel nuovo avviso?

Dalle ore 18: megasup: dimostrazione in mare a cure di Scuola Surf Big Air Bari; esibizione di street soccer a cura di ASD Fesca Bari in collaborazione con Decathlon Bari; esibizione di scacchi e gioco libero a cura di Laboratorio Scacchistico Barese; postural yoga: lezione di yoga in mare a cura di Impact Boards Academy e Impact Shop; dimostrazione di skate a cura di Impact Boards Academy e Impact Shop; flying Yoga Dance: esibizione a cura di Tiziana Nardulli; raduno di Asd Pattinatori Bari; raduno di ciclisti urbani a cura di Asd Bari Motivation Bike; giochi e street sport per bambini e ragazzi a cura dell’Oratorio FMA San Girolamo – Bari; attività per bambini e ragazzi a cura del Gruppo Scout AGESCI BARI 13; ludobus e lettura animate a cura del Centro Servizi per le Famiglie San Girolamo e Casa della legalità; balli di gruppo a cura del Centro Servizi per le Famiglie San Girolamo e Casa della legalità; clean up a cura di Retake Bari.

Nel corso dell’evento sarà presentato CondiViviamo, il primo progetto pubblico di co-housing in Puglia pensato per offrire agli over 65 autosufficienti la possibilità di vivere la propria età in un contesto di coabitazione in cui creare nuove relazioni, evitando così il rischio di isolamento e solitudine con una serie di ricadute positive in termini di benessere fisico e psicologico. Un’occasione per discutere sulle nuove forme di Abitare e Vivere insieme. Dalle ore 20: street food a cura di La Brace Accesa, La Rosa dei Venti e Bar Mama mia; dj set a cura dell’associaizone Lungomare IX Maggio. Durante la serata: kisa Key e Mike Heco + Vj Marco Iacobellis; oxigen project from Diffuse Reality record (Barcellona).

