Il maltempo non risparmia le strade Baresi, la forte pioggia ha infatti fatto sprofondare un tratto di strada. È accaduto in via Isonzo, in particolare tra via Benedetto Croce e via Baracca. A comunicarlo la Polizia Locale di Bari.

In particolare, si tratta di buche che sarebbero state provocate dai lavori effettuati recentemente per migliorare il servizio idrico. Via Isonzo è attualmente bloccata, sul posto è presente la Polizia Locale. Al momento si registrano diversi disagi al traffico in zona, il consiglio è infatti quello di scegliere un percorso alternativo. Il traffico è bloccato a partire da via Benedetto Croce.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.