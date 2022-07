Mario Desiati, 45enne di Martina Franca, trionfa al Premio Strega 2022 con 166 voti per ‘Spatriati’ (Einaudi). Al secondo posto Claudio Piersanti con ‘Quel maledetto Vronskij’ (Rizzoli), 90 voti e al terzo Alessandra Carati, con ‘E poi saremo salvi’ (Mondadori), 83 voti. Al quarto posto Veronica Raimo con ‘Niente di vero’ (Einaudi), 62 voti, già vincitrice del Premio Strega Giovani 2022; al quinto per un soffio Marco Amerighi con ‘Randagi’ (Bollati Boringhieri), 61 voti, al sesto Fabio Bacà con ‘Nova’ (Adelphi), 51 voti e al settimo Veronica Galletta con ‘Nina sull’argine’, (minimum fax), 24 voti. A presiedere il seggio Emanuele Trevi, vincitore del Premio Strega 2021. Hanno votato in 537 su 660 aventi diritto, pari a circa l’81%.

“La Puglia è una terra di frontiera. Sono cresciuto con gli scrittori pugliesi del Novecento, una di queste era Mariateresa Di Lascia che vinse qui nel 1995 ma non potè ritirare questo premio perché morì alcuni mesi prima. Lo dedico a lei e ai lavoratori dell’editoria italiana e alle anime che lavorano al mondo del libro italiano. Non basta la passione, ci vuole un contratto vero” ha detto a caldo Mario Desiati.

