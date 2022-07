Sono cominciate e proseguiranno sino al 22 luglio, le operazioni di rimozione dei cavi della filovia da parte degli operatori dell’Amtab. Gli storici fili che attraversano ormai solo alcuni fazzoletti della città saranno rimossi. Per consentire i lavori, il comune di Bari ha predisposto chiusure al traffico, dalle ore 24 alle ore 4 dei giorni 14,15,21 e 22 luglio 2022 è stata stabilita la chiusura al transito veicolare in: via Piccinni da via Quintino Sella a Largo Nitti Valentini; via Visconi da via Abate Gima a Largo Nitti Valentini; piazza Garibaldi da Via Manzoni a a Largo Nitti Valentini. Invece, dalle ore 24 alle ore 4 dei giorni 7,8,14, luglio 2022 in: piazza Garibaldi da fronte civ 43 a fronte civ .3.

Il programma rientra in un progetto di fattibilità – approvato dalla giunta – che prevede un finanziamento di seicentomila euro da spendere in tre anni per rimuovere le linee del vecchio filobus a Bari, ad eccezione della tratta che da via Capruzzi raggiunge i quartieri di Carbonara e Ceglie, ristrutturata di recente. A seguito di numerosi interventi di rimozione e messa in sicurezza, attualmente la rete conta circa 11 chilometri di linee completamente dismesse, presenti principalmente tra i quartieri Murat, Libertà e Madonnella, oltre alla “linea 4” che si estende per circa 9 chilometri. Nei prossimi mesi si procederà, con questi fondi, anche alla rimozione dei pali e al ripristino dei marciapiedi e delle superfici dei prospetti degli edifici laddove interessate da ganci e supporti. Con lavori da effettuare di notte proprio considerando la complessità dell’intervento.

