Gli stabilimenti balneari non possono vietare l’introduzione di alimenti e bevande dall’esterno da parte dei clienti. Ad assicurarlo Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Siamo pronti ad ogni azione legale per garantire i diritti dei bagnanti – spiega – E’ piena facoltà del cittadino introdurre cibo e bevande nello stabilimento, nel rispetto del decoro della spiaggia. Insomma, non si può fare un pic nic con tavola imbandita o un barbecue come se fossimo nel nostro giardino, ma certo non ti si possono impedire di portare un panino, una bibita o un gelato” , conclude Dona.

