Accoltellamento in piano giorno a Bari. È accaduto in mattinata, in particolare intorno alle 10.45. La vittima, un senza fissa dimora, si trovata in piazza Balenzano (nel quartiere Madonnella), quando è stata raggiunta da un fendente che lo ha colpito al fianco.

Il fatto è accaduto non lontano dalla caserma dei carabinieri di via Tanzi. La vittima è stata trasportata con urgenza al Policlinico di Bari. Attualmente, l’uomo, è ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata. In corso le indagini volte a ricostruire i dettagli dell’accaduto, ancora in fase di accertamento, e ad individuare il colpevole.

Foto repertorio

