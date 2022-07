Persa tra Barletta e Canosa, dove sarebbe stata trovata in un primo momento, e poi trasportata a Bari. È la storia di una cagnolina accalappiata nella giornata di ieri, 10 luglio, all’esterno della clinica Santa Fara di Bari dove potrebbe essere stata abbandonata da chi l’ha ritrovata. A raccontarlo, sui social, il Canile Sanitario di Bari che ora chiede massima condivisione e passaparola per fare in modo che la cagnolina, priva di microchip, possa presto trovare la sua famiglia e tornare a casa.

Secondo quanto emerso, nello specifico, la cagnolina potrebbe essere stata smarrita da qualcuno che potrebbe avere difficoltà a ritrovarla, in quanto la cucciola si trova ora in un comune diverso da quello in cui si sarebbe smarrita. “Purtroppo – scrivono dal canile – dovremo prendere provvedimenti poiché sono stati commessi degli illeciti. Al di la della segnalazione, questo cambia completamente lo scenario perché questo cane potrebbe essere stato smarrito da qualcuno che non arriverebbe mai a Bari. Per il suo bene è fondamentale diffondere l’appello su Canosa e Barletta” – hanno detto infine ricordando che secondo quanto previsto dalla legge “è assolutamente vietato prelevare cani e spostarli fuori comune”, andrebbero infatti allertate in primis le forze dell’ordine del luogo.

L’invito, da parte del canile, è quello di inviare un messaggio privato alla pagina social qualora qualcuno la riconoscesse. Nel frattempo, in queste ore, tramite il supporto dei vigili, i volontari del canile si sono attivati per visionare le registrazioni delle videocamere esterne alla clinica, dove la cucciola è stata abbandonata.

Foto Facebook

