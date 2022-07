Un pomeriggio per guardare al futuro del waterfront San Girolamo, è quanto sta accadendo in queste ore dove è in corso un open day per disegnare insieme a cittadini, associazioni e operatori economici, il nuovo volto dello spazio attualmente in balia del degrado. Un momento di festa, ma anche di riflessione al quale, oltre a commercianti e cittadini – tra cui tanti bambini – stanno partecipando anche le istituzioni, tra loro il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che è tornato a sottolineare che quanto detto pubblicamente, in merito alle ragioni per le quali i locali sono rimasti vuoti, è stata confermata pochi mesi dopo quella dichiarazione.

“Nessuno in questa città credo, pensi, che io sia uno stupido – ha detto Decaro – se ho detto qualcosa pubblicamente, come ho fatto altre volte, quando c’erano delle strutture all’esterno dello stadio, in merito alla questione delle fornacelle (che non era solo un fatto di tradizione), era perché c’era qualcuno dietro – ha sottolineato citando anche altre situazioni. “Quando ho detto quelle cose – ha aggiunto – e magari sembravo scemo, nei mesi successivi sono successe delle cose che hanno dimostrato che scemo non sono. Se dico qualcosa, le cose le so, perché mi arrivano. Quando dico una cosa pubblica, la prima cosa che sapete voi baresi è che quella cosa pubblica la vado a dire dove si vanno a dire le cose con precisione” – ha evidenziato. Il sindaco è poi tornato a focalizzarsi sull’open day e in particolare sul futuro del waterfront.

“Oggi è una giornata con tanta animazione – ha sottolineato – vogliamo coinvolgere i commercianti della città, le associazioni di categoria per far vedere quelli che sono i locali, visto che al primo bando hanno partecipato in pochi, al secondo bando non ha partecipato nessuno. C’è la presenza dello Stato oggi, ci sono anche le forze di polizia e ci sono tanti cittadini e tante associazioni che ci danno anche degli spunti interessanti. Per esempio c’è l’interesse da parte delle associazioni che si occupano di vela di surf della nostra città ad utilizzare alcuni di questi locali, c’è una persona che è interessata ad aprire una ludoteca” – ha precisato.

“Oggi – ha detto infine – facciamo una giornata di ascolto per capire come calibrare il prossimo bando e magari, oltre le attività commerciali e di ristorazione potrebbe essere l’occasione per poter aprire un negozio, un’attività per un’associazione che si occupa di sport acquatico, in una delle spiagge più belle della nostra città. Oggi facciamo questa giornata che abbiamo preparato con cura da diverso tempo, diventerà anche una serata movimentata tra poco. Tra qualche giorno decideremo le condizioni del bando, indicheremo i parametri e si capirà tra qualche giorno sulla base delle indicazioni che emergeranno oggi” – ha concluso.

L’evento proseguirà sino alle 22 circa. Dalle ore 18 si terrà: megasup, dimostrazione in mare a cure di Scuola Surf Big Air Bari; esibizione di street soccer a cura di ASD Fesca Bari in collaborazione con Decathlon Bari; esibizione di scacchi e gioco libero a cura di Laboratorio Scacchistico Barese; postural yoga: lezione di yoga in mare a cura di Impact Boards Academy e Impact Shop; dimostrazione di skate a cura di Impact Boards Academy e Impact Shop; flying Yoga Dance: esibizione a cura di Tiziana Nardulli; raduno di Asd Pattinatori Bari; raduno di ciclisti urbani a cura di Asd Bari Motivation Bike; giochi e street sport per bambini e ragazzi a cura dell’Oratorio FMA San Girolamo – Bari; attività per bambini e ragazzi a cura del Gruppo Scout AGESCI BARI 13; ludobus e lettura animate a cura del Centro Servizi per le Famiglie San Girolamo e Casa della legalità; balli di gruppo a cura del Centro Servizi per le Famiglie San Girolamo e Casa della legalità; clean up a cura di Retake Bari.

Dalle ore 20 invece, street food a cura di La Brace Accesa, La Rosa dei Venti e Bar Mama mia; dj set a cura dell’associaizone Lungomare IX Maggio. Durante la serata: kisa Key e Mike Heco + Vj Marco Iacobellis; oxigen project from Diffuse Reality record (Barcellona).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.