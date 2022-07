“Ci aspetta una estate durissima che non cancellerà il Coronavirus. Le cose non stanno andando per il verso giusto. Neanche per chi ha fatto il vaccino”. Le parole del pediatra Antonio Di Mauro sulla nuova ondata Covid a cui stiamo assistendo in questi giorni, non lasciano ben sperare e descrivono una situazione abbastanza preoccupante.

Il pediatra infatti continua: “Avevamo delle promettenti percentuali di efficacia per la fascia 5-11 anni che erano state studiate però per la variante Delta. La variante Omicron invece sta cambiando ancora una volta le carte in tavola e le percentuali di efficacia, purtroppo, sono di molto calate, anche nei bambini che hanno effettuato le due dosi. Con una protezione che va scemando con il tempo. A questo – precisa Di Mauro- si aggiungono i concertoni, la voglia di aggregazione classica dell’estate, l’abbandono della tanto odiata (ma utilissima) mascherina.

Nel frattempo, gli studi dei pediatri tornano ad essere pieni di bambini febbrili ‘fuori stagione’ e i tassi dei ricoveri stanno aumentando, ma restano comunque limitati in età pediatrica”.

Per il dottore “l’unica nota positiva è che, da quello che vedo e sento, le ospedalizzazioni non sono sempre ‘necessarie’ ma dovute più ad una componente di paura, di precauzione e di semplice ‘sorveglianza’ dei piccoli. Le forme gravi e clinicamente più impegnative sono fortunatamente poche. L’appello è sempre lo stesso: precauzioni, niente panico, antipiretici/antinfiammatori e una buona idratazione”.

