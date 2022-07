Si svolgerà il 4 settembre dalle 9.30 alle 13 presso Piazza Aldo Moro a Cassano delle Murge (BA) la manifestazione Caninsieme.

L’evento, organizzato dall’associazione cinofilo sportiva e culturale Sharon senza scopo di lucro, ha carattere sociale ed educativo. Vuole – spiega l’associazione- “innanzitutto avvicinare neofiti ed appassionati al mondo della cinofilia ed inoltre sensibilizzare l’opinione pubblica a non abbandonare i cani durante il periodo estivo. Si prefigge, inoltre, di dimostrare l’importanza e indispensabilità del cane al fianco dell’uomo. A tale proposito interverrà all’evento il nucleo cinofili della polizia di Stato che dimostrerà praticamente quale eccezionale ausilio sia il cane nelle diverse circostanze”.

Si svolgerà inoltre una dimostrazione di obbedienza e difesa personale con cani altamente addestrati; Mimmo De Giosa, presidente del Kennel Club delegazione Enci di Bari, spiegherà le caratteristiche morfologiche e caratteriali delle razze presenti all’evento al fine di far comprendere ai presenti che non tutte sono facilmente gestibili ed adatte a tutti. Parteciperà alla manifestazione anche una rappresentanza di non vedenti con cani guida per mostrare l’indispensabilità dell’amico a quattro zampe nel quotidiano.

La manifestazione si svolgerà con il Patrocinio del Comune di Cassano delle Murge e della Presidente del Consiglio della Regione Puglia.

