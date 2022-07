Bari si prepara ad accogliere il Medimex: a partire da oggi tre giorni di grande musica in città. Ad annunciarlo, con un post sui social, il sindaco di Bari, Antonio Decaro. “Dopo lo straordinario concerto di qualche settimana fa di Nick Cave a Taranto – ha scritto – ci prepariamo ad accogliere la forza esplosiva dei Chemical Brothers domani, giovedì 14 luglio, in una location inedita ma non nuova ai grandi eventi, anzi, la rotonda di San Cataldo nei pressi della Fiera del levante” – ha sottolineato.

Il Medimex però, ha aggiunto “non è solo musica dal vivo, ma anche cultura e storia della musica. Il programma della tappa barese, che parte oggi, prevede tre giorni di mostre, fotografia, incontri, dibattiti e nuove generazioni a confronto, in alcuni dei luoghi più belli della città. Grandi palchi, grandi artisti, grandi mostre, la nostra città è sempre più la protagonista del calendario nazionale e internazionale dei grandi eventi. Per questo voglio ringraziare la Regione Puglia e tutte le realtà che scelgono di investire e puntare sul nostro territorio” – ha concluso augurando “Buon Medimex a tutte e a tutti”.

Foto Facebook Decaro

