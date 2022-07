Le file in farmacia a Bari per effettuare i tamponi sono raddoppiate. Segno che in città il virus è tornato a circolare ed anche prepotentemente. I dati parlano chiaro: stiamo assistendo ad un boom di casi Covid con gli infetti che hanno superato la quota dei 13 mila. In Italia oltre mezzo milione di tamponi sono stati eseguiti in un giorno: un record da molti mesi. Più di 142 mila sono i nuovi contagiati, mai così tanti da fine gennaio. Il tasso di positività risale al 26%.

Ma come ci spiega il senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine dei farmacisti Bari Bat: “Indubbiamente c’è un ritorno ad un accertamento diagnostico in numeri abbastanza importanti. Però questo non sta determinando situazioni di disagio o di difficoltà come abbiamo, in qualche caso, registrato nei mesi scorsi. Certamente – precisa il presidente – nell’ultima settimana il ricorso all’esecuzione dei tamponi è aumentato in modo significativo. La circolazione del virus è in progressivo aumento giorno dopo giorno ed è un trend in crescita destinato a restare costante fino alla fine del mese quando si registrerà il picco, come dicono anche illustri epidemiologi. Poi auspicabilmente vedremo la curva gradualmente scendere.

Secondo il nostro monitoraggio – precisa ancora D’Ambrosio Lettieri – comunque non ci sono problemi di disagio o di difficolta nell’esecuzione dei test. Il sistema è collaudato”.

